Hydroxychloroquine : The Lancet, OMS, INSERM, ANSM et HCSP, tous coupables !

Une étude publiée le 22 mai dernier par la revue britannique The Lancet a conduit l’OMS et le département français de la Santé à prendre de fortes mesures, sans au préalable prendre le soin de vérifier ces données publiées. Une légèreté coupable de la part et de l’OMS et des responsables sanitaires français. Pourquoi.

Depuis le début de la pandémie, le Professeur français Didier Raoult, n’a de cesse vanté les effets positifs de l’hydroxyhloroquine dans le combat contre le Coronavirus. Malgré tout, l’Organisation Mondiale de la Santé, à chacune de ses sorties, a déconseillé l’usage de cette molécule dans le traitement, prophylactique comme curatif, du Covid-19.

Il aura fallu qu’un magazine, fut-il prestigieux, publie une étude qui conclut que l’hydroxychloroquine n’est pas bénéfique aux malades du Covid-19 hospitalisés et peut même leur être néfaste, pour que l’OMS réagisse, contre la molécule. Dès le lendemain de l’étude, en effet, le 23 mai plus précisément, l’OMS prend la décision de suspendre temporairement les essais cliniques sur l’hydroxychloroquine.

Sans attendre, le 24 mai, l’institut français de recherche, INSERM, annonce qu’il suspend l’inclusion de nouveaux patients dans le groupe recevant de l’hydroxychloroquine dans le cadre de l’essai européen Discovery qu’il coordonne. Le 26 mai, le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) déconseille l’utilisation de l’hydroxychloroquine, hors essais cliniques, seule ou associée à un antibiotique, chez des patients de Covid-19.

L’Agence du médicament (ANSM), pour sa part, déclenche la procédure de suspension des essais cliniques, « par précaution ». Le lendemain, les autorités sanitaires françaises décident d’interdire le traitement du Covid-19 à l’hydroxychloroquine.

Pourtant, que cela soit l’OMS, l’INSERM, l’ANSM, le HCSP, aucune de ces structures n’a, à aucun moment, prêté une oreille attentive aux atermoiements du Professeur Didier Raoult qui, à travers tous les moyens possibles, radios, télés, presse écrite, vidéos, et même tête-à-tête avec Macron, de convaincre sur les bienfaits de l’ hydroxychloroquine sur le Covid-19.

Même les résultats obtenus en Afrique, notamment au Maroc, au Sénégal, en Algérie, n’ont pas convaincu l’OMS et la sixième puissance mondiale, à méditer sur leur décision. Comme si l’OMS et la France n’attendaient que ça : des conclusions, d’où qu’elles puissent venir, qui jetterait le discrédit sur l’hydroxychloroquine. Pour sauter sur l’occasion. Mais comme le dit l’adage, « un crime n’est jamais parfait ».

D’abord Didier Raoult qui a parlé d’étude « foireuse » du Lancet, avant que d’autres chercheurs n’émettent des doutes sur les conclusions du journal, qu’on dit prestigieux, sur l’hydroxychloroquine dans la lutte contre le Covid-19. Si l’OMS a fini par annoncer la reprise des essais cliniques, c’est toute simplement parce qu’elle n’avait pas le choix face à l’évidence. D’autant que, face à la pression, The Lancet a annoncé le retrait de l’étude publiée dans ses colonnes.