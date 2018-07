Gogontlejang Phaladi : leader des jeunes

Au récent forum de la jeunesse qui s’est tenu au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, Gogontlejang Phaladi, 24 ans, du Botswana était à l’honneur. Les organisateurs de l’événement la considère comme l’une des « plus innovantes jeunes à travers le monde. »

Mme Phaladi a animé une session sur l’Afrique organisée par le Bureau du conseiller spécial pour l’Afrique, et elle a exhorté les jeunes à « se lever, se lever et pousser vers l’avant pour une Afrique meilleure. Personne ne va le faire pour nous. Nous devons faire pour nous-mêmes. » Elle exhorte les jeunes à se battre davantage pour une place parmi les décideurs de leur pays : « Si vous n’avez pas de place à la table, vous sera assis sur le sol. »

Au Botswana, Mme Phaladi est militante des droits de l’homme. Son activisme social a commencé à l’âge de quatre ans. » J’ai 20 ans d’expérience déjà, » a-t-elle plaisanté dans une interview à Afrique renouveau. À cinq ans, avec le soutien de ses parents, Mme Phaladi a commencé à participer au Gogontlejang apatchi pilier de l’organisation de Hope (GPPHO), une organisation non gouvernementale qui met l’accent sur les droits de l’homme, l’aide humanitaire et l’égalité des sexes.

Comment quelqu’un peut-il s’engager dans des oeuvres de charité à un âge aussi précoce ? Deux événements tragiques en sont à l’origine. Premièrement elle a failli perdre sa mère dans un accident de voiture grave, et son père lui a dit, qu’elle pourrait accélérer la vitesse de récupération de sa mère si elle se consacrait à des actes de bienfaisance. C’était un message qui a piqué sa conscience, se souvient-elle.

Devenir un témoin aux effets dévastateurs du VIH / sida sur les familles, a été l’autre expérience émouvante qui approfondit son engagement à la charité. « Le Botswana a un des taux de prévalence VIH les plus élevés au monde. Beaucoup de vies ont été perdues et je voulais faire quelque chose pour aider. »

En 2006, Mme Phaladi organisé séminaires, ateliers et événements de bienfaisance dans la plupart des 11 districts du Botswana. Yarona FM, une station de radio populaire auprès des jeunes, lui a fourni une plateforme pour parler à un public plus large. Mme Phaladi était toujours considéré comme un enfant précoce, admiré par les adultes qui ont soutenu son travail. Pourtant, dit-elle, être une jeune femme a ses défis.« Dans notre société, la réussite, le leadership, les réalisations sont principalement associées avec le genre masculin.En outre, communautés croient que les jeunes ne peut pas penser de façon constructive, qu’ils n’ont pas d’opinion sur les questions d’importance communautaire. » Elle a entendu certains disent d’elle : « elle est si jeune, pourquoi elle fait cela ? Elle doit confondre » dit-elle. Mais Mme Phaladi ne renonce pas.« Si je ne parle pas, qui le fera ? » Ayant connu beaucoup plus que la plupart des gens son âge, Mme Phaladi se sent chanceuse d’être en mesure de poursuivre la vie qu’elle a rêvé dès son très jeune âge.

Son message aux jeunes africains est, « lève toi et prendre des mesures. Refuse de te taire ».