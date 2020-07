Etats-Unis : plus de 1000 morts de Covid-19 en 24 heures, où est le remdesivir ?

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 1000 cas de décès liés au Covid-19 durant les dernières 24 heures. Alors que le pays dirigé par Donald Trump a son remdesivir avec lequel il compte soigner le Monde.

Paradoxe totale. Ou plus simplement, de qui se moquent les Etats-Unis et l’Agence Européenne du Médicament ? Le premier, à travers les Laboratoires Gilead qui proposent le remdesivir comme solution contre le Covid-19, le second pour avoir conseillé l’utilisation de ce médicament dans le traitement du nouveau Coronavirus, depuis le 3 juillet dernier.

Et tout cela, dans le silence coupable de l’Organisation Mondiale de la Santé, qui, malgré les alertes lancées par le Professeur Didier Raoult sur le fait que le remdesivir ne soigne pas le Covid-19. Pire, ce médicament serait très dangereux, à en croire la blouse blanche française, puisqu’il serait à la base de graves insuffisances rénales, contraignant les malades à des dialyses.

Curieusement, le remdesivir est distribué gratuitement aux Etats-Unis où paradoxalement l’on dénombre le plus de contaminés de Coronavirus dans le monde. D’ailleurs, ce pays est devenu le nouveau épicentre mondial de la maladie. Sur les 14 951 347 malades de Coronavirus dans le monde, les Etats-Unis, à eux-seuls, comptabilisent 3 970 671 cas testés positifs, pour 1 163 861 rémissions.

Par ailleurs, le pays où est fabriqué le remdesivir, qui y est d’ailleurs distribué gratuitement, enregistre le chiffre record de 144 173 décès, dont 1039 durant les dernières 24 heures. Et les dirigeants européens comptent proposer ce médicament à leurs citoyens grâce à une validation de l’Agence Européenne du Médicament.

Dans le même temps, l’OMS a mis définitivement fin aux essais cliniques sur l’hydroxychloroquine qui, pourtant, sert de traitement au Maroc où quelque 280 décès en quatre mois de combat contre le Coronavirus. Suffisant pour reprendre la question du Professeur Didier Raoult : « Qu’attend l’OMS pour réagir ? ».