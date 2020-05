Didier Raoult sauve la Chine : le Coronavirus n’a pas été créé en laboratoire (vidéo)

Le Professeur Didier Raoult, revenant sur l’origine du nouveau Coronavirus, le Covid-19, estime que personne n’est encore capable de créer un virus pathogène. En clair, le Covid-19 comme accusent certains, n’a pas été créé en laboratoire, en Chine.

C’est au cours d’un entretien avec les journalistes d’une chaine chinoise dans son IHU Méditerranée Infection à Marseille, que le Professeur Didier Raoult, revenant sur l’origine de l’épidémie à Coronavirus, a rappelé que, comme toutes les infections virales jusqu’ici connues, le Covid-19 a, dans un premier temps fait son évolution chez l’animal pour ensuite passer cher l’homme et qui s’est adapté pour devenir transmissible chez l’homme.

Pour le Pr Raoult, c’est comme ça que se sont passées toutes les infections virales. Et pour lui, « chaque fois qu’il y a un virus nouveau qui apparaît, tout le monde peut penser que cela a été fabriqué par l’homme ». Et la blouse blanche de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille de trancher : « pour l’instant, personne ne sait faire de virus pathogène à l’homme. On ne sait pas le faire ».

A lire : Soigné à la Chloroquine : cette façon particulière de dire merci au Professeur Raoult

Selon les Didier Raoult, les animaux réservoirs de virus sont par exemple les poules, les cochons, les chauve-souris. « Il y a beaucoup de virus, de bactéries qui viennent des chauves-souris, parce qu’elles vivent avec des collectivités très importantes. Dans une grotte, il peut y avoir 100 000 chauve-souris », a indiqué Didier Raoult qui écarte la théorie selon laquelle le virus a été créé artificiellement en laboratoire, notamment en Chine.