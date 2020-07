De la science à la découverte de Dieu

Un essai moderne qui lie de manière complémentaire la religion et la science

L’auteur a pour but de démontrer comment, par la science, il est possible de parvenir à trouver Dieu. Il invite le lecteur à la découverte de la foi chrétienne tout en s’appuyant sur la science. Il offre des conseils concrets pour amener à se questionner et trouver les

réponses autour de soi.

André Mouhani s’inspire les dires d’Albert Einstein : la science et la religion ne sont pas contradictoires. Abordant les origines historiques de la religion et l’éveil spirituel des consciences, il prouve que science et religion se complètent. Le défi est ailleurs. Il s’agit de

réconcilier le monde moderne, en quête de certitudes, et la foi défaillante. Un texte accessible qui trouvera sa résonance.

L’AUTEUR – André Mouhani administrateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est

né à Brazzaville au Congo le 16 décembre 1959 où il commencera ses études. Par la suite il partira étudier en Suisse et en Grande-Bretagne.

Commander le livre aux Editions Jets D’encre