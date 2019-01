Ce 6 décembre 2016, le procès de l’Ougandais Dominic Ongwen s’est ouvert devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, Pays-Bas. Enlevé alors qu’il était encore enfant par l’Armée de résistance du Seigneur, Dominic Ongwen a évolué pendant près de trente ans au sein de cette milice ougandaise jusqu’à en devenir un des leaders. Il est accusé de 70 chefs de crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qui auraient été commis au nord de l’Ouganda.

L’ouverture du procès a été diffusée en direct dans six localités du nord de l’Ouganda (Abok, Odek, Lukodi, Pajule, Coorom et Gulu) et dans deux lieux à Kampala. » Je suis ici aujourd’hui pour témoigner d’une journée spéciale pour les victimes du nord de l’Ouganda, c’est le moment qu’elles attendent et espèrent depuis de nombreuses années. Les victimes sont présentes dans la salle d’audience à La Haye par l’intermédiaire de leurs représentants légaux, et la Cour est présente sur le terrain avec les victimes », a déclaré le Greffier de la CPI, M. Herman von Hebel.

Le procès reprendra ensuite le 16 janvier 2017, avec la présentation des preuves de l’Accusation et la présentation de ses témoins devant les juges. À sa demande, l’équipe de la Défense, dirigée par Maître Krispus Ayena Odongo, fera ses déclarations liminaires au début de la présentation de ses preuves, qui aura lieu après que l’Accusation aura conclu la présentation de ses moyens de preuve.

