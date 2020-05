Covid-Organics, Artemisia : Madagascar, coup de gueule de Rajoelina qui dit « merci à Raoult »

Le Président de Madagascar, Andry Rajoelina, est très en colère contre les critiques et autres mises en garde de l’Organisation Mondiale de la Santé s’agissant du remède Covid-Organics, élaboré sur la Grande Île et qui aurait prouvé son efficacité face au Coronavirus.

C’est au cours d’une interview avec RFI que le chef de l’Etat malagasy, Andry Rajoelina, a fait étalage de toute sa colère et son indignation contre les détracteurs du Covid-Organics, remède jugé efficace contre la maladie à Coronavirus.

« Le Covid-Organics est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19 qui fonctionne très bien. Et d’ailleurs, c’est le fruit des recherches réalisées par l’Institut malgache de recherches appliquées (IMRA), qui a le statut de centre régional de recherche reconnu par l’Union africaine. Je tiens juste à préciser que l’IMRA est un centre de recherche médicale et pharmaceutique, et de formation, fondé en 1957 par le professeur Rakoto Ratsimamanga qui est une figure émérite de la science africaine », a indiqué Andry Rajoelina.

« La situation mondiale démontre aujourd’hui qu’il y a presque 300 000 morts. Est-ce que cela nous permet d’ignorer une possibilité de traitement ? Et quand nous sommes également en période de guerre, quelle est la preuve qu’on peut démontrer et que nous pouvons fournir actuellement ? C’est bien évidemment la guérison de nos malades, (…). A Madagascar, on a eu 171 cas, dont 105 guéris. Et la majeure partie de ces malades atteints du Coronavirus ont été guéris et vous me parlez de preuves. Comme preuve, je tiens à vous dire que les patients qui ont été guéris ont pris uniquement ce produit du Covid-Organics », révèle le dirigeant.

« Combien de personnes sont mortes du médicament Mediator ? »

Selon Andry Rajoelina, « une nette amélioration de l’état de santé des patients ayant reçu ce remède du Tambavy CVO a été observée en 24 heures seulement après la première prise du Tambavy CVO. La guérison a été constatée après sept jours, voire dix jours, de la prise du Tambavy CVO. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif (…). Vous me citez bien évidemment le docteur Moeti, qui met en garde contre l’utilisation du Covid-Organics. J’aimerais juste poser la question : est-ce que le Mediator avait reçu et obtenu les autorisations ? Et, ce que je demande comme question aujourd’hui : combien de personnes sont mortes du médicament Mediator ? »

« Vous connaissez comme tout le monde la déclaration du professeur Bernard Debré et celle de Philippe Even. Ils ont présenté presque plus de 58 médicaments fabriqués par des laboratoires prestigieux qui non seulement ne soignent pas, mais selon leurs propres termes, sont « dangereux » et « mortels ». Ces médicaments ont été et sont distribués en Afrique et je n’ai jamais entendu le docteur Moeti ou l’OMS faire une déclaration qui n’autorise pas la prise de ces médicaments », déplore le dirigeant malgache.

Revenant sur le Covid-Organics, Andry Rajoelina souligne qu’on « parle beaucoup dans ce remède de l’Artemisia. Ce qui se pose aujourd’hui, vous m’avez posé la question, mais j’ai une question quand même à vous poser : si ce n’était pas Madagascar, mais si c’était un pays européen qui avait découvert en fait ce remède, est-ce qu’il y aurait autant de doutes ? Je ne pense pas. Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que le cas des malades à Madagascar et aussi de ceux qui ont pris ces médicaments, en fait aujourd’hui ».

« Dans cette bataille, on veut nous freiner. On veut nous décourager »

Vantant le Covid-Organics, Andry Rajoelina rappelle : « Vous avez peut-être pu voir et regarder la déclaration du Professeur Montagnier, qui a quand même reçu le prix Nobel de la science et de la médecine, comme quoi l’Artemisia, c’est une piste pour guérir le Coronavirus. Cela est une chose. Mais vous avez aussi pu constater l’étude du Professeur Tu Youyou en Chine qui a pu extraire l’artémisinine venant de l’Artemisia ».

« Donc, aujourd’hui, je ne comprends pas pourquoi autant de questions, pourquoi autant de problèmes (…). Mais le problème aujourd’hui avec le Covid-Organics n’est pas sa formule. Ce ne sont pas des études cliniques qu’on fait semblant de ne pas connaître. On dit du mal sur ce produit, sur le Tambavy CVO, alors qu’il ne fait que du bien et qu’il ne sauve que des vies actuellement », se glorifie le chef d’Etat malagasy.

Andry Rajoelina va plus loin et dénonce : « Dans cette bataille, on veut nous freiner. On veut nous décourager, voire même nous interdire d’avancer. Mais rien ne nous empêche d’avancer ni un pays ni une organisation (…). Personne ne peut nous en empêcher. Nous sommes un pays souverain et nous sommes là pour aider notre peuple, notre population, pour ne pas vraiment être victime ou mourir de cette pandémie ».

« Comme tous les pays au monde, nous faisons face à cette pandémie. Nous sommes obligés de trouver une solution pour guérir les malades. Et quand le Professeur Raoult a annoncé l’efficacité de la chloroquine et de l’azithromycine, nous y avons eu recours, et je voudrais d’ailleurs ici le remercier car, sans sa solution proposée, nous n’aurions pas pu sauver les premières victimes du Coronavirus », a confié Andry Rajoelina.

