Covid-19: le message fort de Didier Raoult aux « équipes de recherche et de soin en Afrique »

Depuis Marseille où il est basé, le Professeur Didier Raoult suit de très près le travail qui se fait en Afrique pour lutter contre le Coronavirus. Ainsi, le médecin franco-sénégalais dit son « soutien à toutes les équipes de recherche et de soin » sur le continent.

Alors qu’il est cloîtré dans son centre hospitalier de Marseille en France où il mène un combat sans relâche contre le virus responsable du Covid-19, le Professeur Didier Raoult porte un regard attentif sur le travail qui est en train de se faire sur le continent africain. L’initiateur du Protocole Raoult, qui préconise la thérapie par la Chloroquine des personnes atteintes de Coronavirus, s’est dit émerveillé par le talent de ses pairs africains.

Sur Twitter, Didier Raoult a en effet posté un message à requinquer les agents qui ont déclaré la guerre contre le Coronavirus. Réagissant à une sortie du Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, Didier Raoult a dit : « Belle interview du Professeur Moussa Seydi, qui mène un travail admirable au Sénégal pour lutter contre le Covid-19. Soutien à toutes les équipes de recherche et de soin en Afrique au sein des quelles figurent de si nombreux talents ».

Un message fort, salué par nombre de Sénégalais, qui intervient au lendemain de la sortie du Président Macky Sall sur RFI, alors que le chef de l’Etat sénégalais, saluant le travail du professionnel Didier Raoult, révélait que son pays administrait la Chloroquine aux personnes malades de Coronavirus, dès les premiers instants de la détection de la maladie. Le Président Sall venait ainsi de confirmer que son pays pays allait dans le contraire de la France qui, elle, administre la Chloroquine aux patients dans un état critique.

A ce jour, la France cumule 19 323 décès, contre 23 227 morts en Italie, 20 639 en Espagne et 39 014 aux Etats-Unis. Pour sa part, le Sénégal compte au total 350 cas détectés de Covid-19, pour 211 personnes guéries, 135 patients encore sous traitement et 3 décès lié à la maladie. Des chiffres « remarquables » pour reprendre Macky Sall. Des efforts similaires sont en train d’être déployés en Côte d’Ivoire où les autorités sanitaires tentent de vaincre le mal. En effet, 742 cas de Coronavirus confirmés ont été dénombrés dans le pays, pour 220 guéris et 6 décès.

