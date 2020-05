Covid-19 : l’OMS en question

Depuis le déclenchement de l’épidémie de Covid-19 en Chine jusqu’à son internationalisation et sa transformation en pandémie, selon les propres termes de l’OMS, le 11 mars 2020, l’attitude de l’organisation internationale garante de la santé des populations à l’échelle planétaire, est pour le moins curieuse. Et suscite des interrogations sur les missions et intentions réelles de l’OMS.

Le nouveau Coronavirus, apparu dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei en Chine, le 31 décembre 2019, et qui s’est rapidement répandu dans le monde à partir de janvier pour entraîner une véritable hécatombe en Europe et aux Etats-Unis, a levé un coin de voile sur le vrai visage de l’Organisation Mondiale de la Santé qui voit sa côte dégringoler, non seulement aux Etats-Unis d’Amérique, mais aussi et surtout en Afrique.

Les tergiversations de l’OMS

La chronologie des événements établie par l’OMS elle-même sur son site web montre clairement que l’organisation a passé le plus clair de son temps dans les atermoiements au moment où les premiers cas de personnes infectées au Covid-19 ont été détectés en Chine. Les autorités chinoises ont dû prendre le taureau par les cornes en confinant chez eux les 11 millions de personnes qui habitaient la ville de Wuhan. Entre-temps, la maladie s’est exportée, avec un premier cas détecté en Thaïlande, le 13 janvier. Sous le nez et la barbe de l’OMS

Quelques jours plus tôt, le 10 janvier, l’OMS publiait des « orientations techniques en ligne ainsi que des conseils à l’intention de tous les pays sur la manière de détecter, de dépister et de prendre en charge les cas potentiels, sur la base de ce que l’on sait du virus à ce moment-là ». Or, de ce qui était su à ce moment-là sur le virus, il n’y aurait pas de transmission interhumaine ou alors ce type de transmission serait limité. L’OMS a donc distillé ce qui était, en réalité une erreur monstrueuse, fatale.

Au lendemain de la détection du cas thaïlandais, le 14 janvier, l’Organisation se dédit. En effet, à l’occasion d’un point de presse, la responsable technique de l’OMS chargée de la riposte affirme cette fois-ci qu’il pourrait y avoir une transmission interhumaine limitée du Coronavirus et qu’il existe un risque d’épidémie de grande ampleur. Elle poursuit en faisant observer que la transmission interhumaine ne serait pas surprenante compte tenu de l’expérience que l’OMS avait des virus responsables du SRAS et du MERS, ainsi que d’autres agents pathogènes des voies respiratoires.

Et pourtant, cette expérience n’a pas empêché l’Organisation d’affirmer, seulement quatre jours plus tôt, qu’il n’y avait pas de transmission interhumaine. Il a fallu une mission à Wuhan, en Chine, du 20 au 21 janvier, pour que l’OMS transforme ce qui, jusque-là était une supposition, en une certitude : la transmission interhumaine du Coronavirus se fait bel et bien. Pire, la responsable technique avait averti sur le risque d’une épidémie de grande ampleur. Mais l’Organisation a-t-elle pris les mesures idoines pour contrer cette épidémie qu’elle prévoyait ?

Ce que l’OMS a fait, c’est la convocation d’un comité d’urgence au titre du Règlement sanitaire international (RSI 2005) pour déterminer si la nouvelle maladie constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Les membres de ce comité, d’éminents chercheurs venus du monde entier, ne sont pas arrivés pas à harmoniser leurs vues. Nouvelle réunion convoquée dans un délai de dix jours. Finalement, le comité est convoqué à nouveau le 30 janvier, soit avant l’échéance du délai de dix jours initialement annoncé.

Cette fois-ci, les violons sont accordés. La maladie constitue bel et bien une urgence de santé publique internationale (USPPI). Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fait officiellement l’annonce le même jour. A cette date, 7 818 personnes étaient touchées dans le monde dont 82 dans 18 autres pays, tout le reste étant en Chine.

En février, la situation est devenue critique, avec une augmentation inquiétante du nombre de cas dans le monde surtout en Europe, avec des pays comme l’Italie, l’Espagne, la France qui sont les plus touchés sur ce continent ; ailleurs, on voit le cas de l’Iran, et plus tard les Etats-Unis qui deviennent le pays le plus touché dans le monde entier. Pendant que le Coronavirus semait la terreur en Europe et aux Etats-Unis, la situation s’est stabilisée en Chine où le nombre de cas décroissait de façon remarquable.

C’est dans cette situation quasi-apocalyptique que le 11 mars, l’OMS qualifie le Covid-19 de pandémie. Des milliers de personnes sont mortes et continuent de mourir obligeant la majorité des pays à confiner leurs populations. Jusque-là, l’OMS n’a pu mettre à la disposition des populations le moindre remède pour arrêter la saignée démographique. Au contraire, ceux qui en proposent sont découragés par l’Organisation, qui a comme pour maître-mot de « déconseiller » et de « mettre en garde ».

La théorie du complot

Alors qu’un nombre de plus en plus élevé de personnes dans le monde soutient que la pandémie procède d’un complot ourdi à des fins non avouées, mais perceptibles, l’attitude de l’OMS semble créditer cette thèse. En effet, depuis plusieurs semaines, le Professeur Didier Raoult de la Faculté des sciences médicales et paramédicales et de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, un des chercheurs français les plus cités, en raison de son abondante production scientifique, prenant le relais des chercheurs chinois qui ont fait des expériences en se basant sur la Chloroquine, affirme et confirme que diagnostiqué tôt, le Covid-19 est guéri par la Chloroquine.

Des pays comme le Sénégal avec le Professeur Moussa Seydi, ont fait l’expérience du remède proposé par le Professeur Raoult, avec des résultats concluants. En effet, après deux mois de pandémie, le Sénégal est à 13 décès. L’OMS ne donne pas un blanc-seing à cette solution qui consiste en l’utilisation d’un médicament connu depuis des décennies, mais ne propose presque rien en face. Pire, l’organisation met en garde contre l’utilisation de cette molécule. Pendant ce temps, des milliers de morts par jour. Plus de 3,7 millions de personnes contaminées, plus de 1,2 million de guérisons et environ 264 000 morts. Pourquoi l’OMS s’oppose-t-elle subitement à la Chloroquine quand on apprend qu’elle peut combattre le Coronavirus ?

De son côté, Madagascar met au point un médicament, le Covid-Organics, présenté par le Président malgache en personne comme efficace contre le Covid-19, tant pour la prévention que pour la guérison de la maladie. Nouvelle opposition de l’OMS qui déconseille ce produit malgache. Raison avancée : nécessité de faire des tests scientifiques. En attendant, que les malades meurent. Pour l’OMS, cela ne pose apparemment aucun problème. Mais le Président malgache n’a cure de l’avis de l’Organisation et continue la promotion du produit qui est d’ailleurs de plus en plus accepté par les pays africains. D’ailleurs, le Sénégal vient de valider l’Artemesia, la substance moléculaire contenue dans le Covid-Organics.

La volte-face des autorités burkinabé qui, quelques jours après avoir reconnu que l’application de l’Apivirine du Béninois Valentin Agon avait permis à une vingtaine de patients de recouvrer la santé, se sont rétractées, allant jusqu’à interdire même l’utilisation de cet antirétroviral qui existe depuis une vingtaine d’années et est breveté dans plusieurs pays africains et même en Europe, pousse aussi à réfléchir et laisse entrevoir une main invisible : celle de l’Organisation mondiale de la Santé qui a visiblement d’autres préoccupations que le maintien en vie des populations.

Face au désastre que crée la maladie, au lieu d’attendre un hypothétique vaccin qui ne sera pas disponible avant plusieurs mois, la logique voudrait qu’on expérimente au moins ce qui est présenté comme remède efficace par des praticiens de la santé, pour sauver des vies et éviter les morts en série. Comment comprendre l’essai clinique de la Chloroquine proposée par le Professeur Raoult, dans les conditions autres que celles définies par le spécialiste ? Attendre que les malades se retrouvent dans un état critique avant de leur administrer la Chloroquine et se plaindre de l’inefficacité de ce remède, comme l’ont fait des ophtalmologues dénoncés par le Pr Moussa Seydi, n’est-ce pas là une autre preuve de mauvaises foi de la part de certains praticiens.

Si l’on sait, comme il a été indiqué, que l’OMS est en partie financée par les industries pharmaceutiques, l’on comprend aisément qu’elle veuille défendre les intérêts de ses bailleurs. Au point de laisser exprès des gens mourir en apposant son cachet d’invalidation sur tout produit qui ne proviendrait pas de ses bailleurs d’industries pharmaceutiques ? C’est en tout cas la compréhension qui est faite par beaucoup de pays qui voit l’OMS d’un autre œil. La suspension de la subvention américaine à l’Organisation par Donald Trump, qui n’était pas à ‘ordre du jour avant le déclenchement de la pandémie, se justifie-t-elle ?