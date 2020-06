Covid-19 et hydroxychloroquine : Didier Raoult accuse

Face à la commission d’enquête parlementaire sur la gestion de l’épidémie de Covid-19, ce mercredi après-midi, le Professeur Didier Raoult, directeur de l’IHU de Marseille, a proféré des accusations.

Le Professeur Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, a tiré à boulets rouge sur le conseil scientifique en charge d’éclairer les décisions gouvernementales. Le scientifique a par ailleurs accusé, sans citer de noms, des responsables sanitaires, qui, dit-il, s’ils ne sont pas incompétents, sont empêtrés, selon lui, dans des conflits d’intérêts.

«Tous les gens qui font des modèles prédictifs sur une maladie qu’on ne connaît pas sont des fous. C’est une croyance aux mathématiques qui finit par être de la religion ». C’est la réponse donnée par Didier Raoult, répondant à la question sur les modélisations faites par les épidémiologistes.

Didier Raoult est allé plus loin, déclarant que l’organisation des tests dans en France était archaïque. « Au début, on m’a interdit de faire des tests (…) Si on maintient ce système, vous développerez des personnalités de blaireaux dans leur terrier qui mordent quand on les approche », a lancé le chercheur, accusant les deux centres nationaux de référence sur la grippe d’avoir voulu s’accaparer de leur réalisation.

Aux députés, le médecin « recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le remdésivir », indexant l’industrie pharmaceutique, notamment le laboratoire américain et son antiviral, avec de graves accusations allant dans le sens d’insinuer que des membres du conseil scientifique ainsi qu’un responsable chargé des essais cliniques sur le Covid-19 avaient des liens d’intérêt avec l’entreprise.

En rogne contre l’interdiction de prescription de l’hydroxychloroquine aux médecins, Didier Raoult a accusé des hauts responsables sanitaires, notamment le directeur de l’Agence du médicament et celui de la Haute autorité de Santé, d’avoir failli dans leur rôle.