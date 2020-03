Covid-19 et Chloroquine : qui pour faire mieux que Didier Raoult ?

La question de savoir si oui ou non le Professeur Didier Raoult est un expert à été posée avec beaucoup d’intérêt. Didier Raoult est le médecin français qui a garanti l’efficacité de la Chloroquine face au Coronavirus qui a fait près de 15 000 morts dans le monde.

En effet, Libération est allé fouiller pour voir si réellement Didier Raoult est un expert. Est-il nécessaire de creuser pour savoir si oui ou non, ce médecin français, est un expert ? Pour répondre à cette question, il faudrait déjà camper le débat : notamment savoir dans quel domaine est-ce qu’il est question de définir le terme expert. Le contexte du Coronavirus étant choisi pour soulever certaines questions, l’on peut d’ores et déjà camper le décor. Et pour faire plus simple, posons la question de savoir si oui ou non, le Professeur Didier Raoult est expert en maladies infectieuses, catégorie dans laquelle le Covid-19 pourrait être classé.

L’ancienne ministre sénégalaise de la Santé, Eva Marie Colle Seck, aux commandes lorsqu’il fallait freiner la maladie à virus Ebola, qui avait fait son apparition au Sénégal, semble être une personne ressource pour juger le professeur Didier Raoult. Au moment fort de la polémique sur l’usage de la Chloroquine, la conseillère spéciale du Président Macky Sall, qui participe à l’élaboration d’un traitement contre la maladie à Coronavirus au Sénégal où à ce stade, aucun décès n’est encore enregistré dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a défendu bec et ongle le médecin français, dont elle reconnaît le potentiel.

« Je ne peux pas dire que la Chloroquine est un remède contre le Covid-19. Mais, le Professeur qui l’a présenté est assez outillé pour le dire. Je pense qu’il a de l’expérience et il faut prendre au sérieux ce qu’il dit. C’est une piste sérieuse », a clairement signifié l’ancienne ministre sénégalaise de la Santé. Juste ajouter qu’en ces temps de crise mondiale imposée par le Covid-19, alors que ceux qui se disent chercheurs donnaient des délais allant jusqu’à douze mois pour penser trouver la solution, quel qualificatif donner à celui qui a un début de solution sérieux à ce mal qu’est le Coronavirus ?

Surtout que le Professeur Raoult promet la guérison de la maladie en seulement six jours de traitement. Pour l’heure, AFRIK.COM lui délivre l’attestation certifiée : Oui il est expert en maladies infectieuses, ce Professeur Raoult. En attendant de voir qui dira ou fera mieux que lui. A vos laboratoires et donnez-nous de meilleurs résultats !