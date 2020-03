Covid-19, Entre la Chloroquine et la mort : quel « mal » choisir ?

Supposons, comme quasiment tous les spécialistes le soutiennent, que les effets de la Chloroquine ne soient pas concluants, faut-il cependant laisser les malades de Coronavirus mourir par milliers plutôt que de tenter le diable avec le Professeur Didier Raoult ?

Des deux maux, mieux vaut choisir le moindre mal. On ne sait plus quel termes employer pour tenter de montrer au monde entier que le soleil se lève à l’Est. Et même pour certains, de les persuader que le soleil est bien là, même si ce dernier est au zénith. Un faux débat est en train d’être entretenu par certains, aidés de médias dont on ne connaît vraiment pas les intentions. Tout au plus, elles ne sont pas bonnes les pistes empruntées. Puisqu’elles sont loin de faire la promotion de résultats encourageants obtenus par exemple au Sénégal, où la thérapie est en phase avec les travaux du Professeur Raoult.

En lieu et place de se focaliser sur ces belles promesses faites par l’Expert du moment (en attendant d’en voir un autre qui fera une bien meilleure proposition), Didier Raoult pour ne pas le nommer, on se focalise sur l’efficacité ou non de la Chloroquine dont le prescripteur, qui n’est autre cet éminent médecin français, a donné les garanties de résultats en seulement six jours de traitement. Oui, certains cultivent le désespoir quant à la solution de Didier Raoult, sans mettre autre chose sur la table. Il est aujourd’hui question pour les détracteurs du Pr Raoult de se montrer prudents avec la Chloroquine. Que faut-il faire alors, s’il n’y a pas d’autres solutions ? D’autres traitements.

Sans doute laisser les gens mourir par milliers, comme cela se passe en Italie, en Espagne ou en France. Et maintenant aux Etats-Unis. Le monde entier en a assez de ces décès en cascade, de ces nouvelles données par la radio… Non on se garde de citer un nom. Mais c’est triste, vraiment triste de voir que le journaliste des temps modernes puisse jouer de sales rôles en de pareils contextes de détresse mondiale. Il faut sensibiliser. Normal. Il faut surtout informer. Mais informer juste et vrai. Et aujourd’hui, informer juste et vrai revient à insister sur le fait que la France ait accepté d’expérimenter la thérapie qui pourrait sauver des vies.

Informer vrai, c’est, tout en soulignant les ravages causés par la maladie, se focaliser et débattre sur le fait que le Maroc aussi a déjà opté pour cette piste, de même que l’Algérie. Et que l’espoir est permis. Et en effet, avec les assurances données par le Pr Didier Raoult, l’espoir est bien permis. Toute autre information diffusée relèverait de la mauvaise foi et d’intérêts autres que l’intérêt général. L’espoir de toute une planète qui, aujourd’hui, a les yeux rivés sur un certain Professeur Didier Raoult, en l’absence d’autres propositions de traitements, de voir sa thérapie aboutir sur un succès et redonner vie à la terre. Redonner vie à l’économie mondiale actuellement à l’agonie. Redonner des espoirs de lendemains meilleurs.

Le monde en a assez de voir des Italiens mourir, des Français, des Américains et des Espagnols aussi. De voir des être humains périr ainsi, comme des mouches. De voir du monde confiné chez soi, entre quatre murs, au bord de la déprime. Tout journaliste qui veut informer juste et vrai, doit suivre avec attention ce qui se passe en France, au Maroc, en Algérie, où l’unique espoir du moment, la Chloroquine, est expérimenté chez des malades qui n’ont plus… d’espoir de survie, car condamné à une mort certaine. Reste à savoir ce qu’il faut choisir entre la mort et la Chloroquine.