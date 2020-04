Covid-19, Dr Yao Lanzali Ally de la Côte d’ivoire : « Ce qui est reproché au Pr Didier Raoult »

La Côte d’Ivoire, comme la majorité des pays africains, subit les affres du Coronavirus, depuis quelques semaines. L’Etat ivoirien a déployé les grands moyens pour freiner la progression de la pandémie. Comment la situation est-elle perçue et vécue de l’intérieur par les Ivoiriens ? La chloroquine, la 5G… Le docteur Yao Lanzali Ally nous en parle dans cet entretien.

Ivoirien, le docteur Ally est médecin, spécialiste en santé publique, certifié compétent par l’Institut africain de développement économique et de planification en politique sociale pour le Planificateur du développement.

Afrik.com : Le gouvernement ivoirien a pris des mesures fortes pour limiter la propagation du virus. Rappelez-nous ces mesures et dites-nous si elles sont effectivement suivies

Effectivement, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien pour limiter la propagation du virus. Ce sont : (I) la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres ; (II) la mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l’Etat ; (III) la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit reconduit jusqu’au 17 mai 2020 ; (IV) le respect d’une distance d’au moins un (01) mètre entre les personnes; (V) le respect des mesures d’hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire; (VI) l’interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades et de la consommation de la viande de brousse ; (VII) la fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours, cette interdiction a été reconduite le 15 avril; (VIII) l’interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours également reconduite le 15 avril ; (IX) la suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux ; (X) la gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de Covid-19 et (XI) le port obligatoire du masque dans le grand Abidjan.

Ce sont quelques-unes des mesures que j’ai bien voulu partager avec vous. Il faut noter que dans l’ensemble, ces mesures sont suivies et un rappel quotidien en est fait sur tous les médias nationaux (télé, radios et réseaux sociaux).

Malgré la mise en application desdites mesures, le nombre de personnes atteintes par la maladie à Coronavirus ne cesse d’augmenter. La Côte d’Ivoire compte officiellement 742 cas de contamination dont 220 guéris et 6 décès. Comment expliquez-vous ce contraste ?

Rire… A ce jour, la Côte d’Ivoire a effectivement enregistré 742 cas confirmés, 220 guéris et 6 décès. Mais je ne pense pas qu’il y ait un contraste entre ces chiffres et les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie. Il faut tout de même un petit temps pour que l’efficacité de ces mesures soit perceptible. En outre, je pense que derrière ces chiffes, il faut voir la capacité de la Côte d’Ivoire à faire, via l’Institut Pasteur, entre 100 et 300 tests de dépistage par jour, à prendre en charge les cas dépistés. Cela se voit à travers le nombre croissant de guéris par rapport à celui des décès qui demeure très faible. Il ne faut pas non plus perdre de vue que c’est une maladie où le sujet contaminé peut ignorer son statut, cependant il est immédiatement contagieux. Le port obligatoire du masque freinera la contamination dans un bref délai.

Comment l’Ivoirien lambda vit-il cette crise sanitaire alors que la maladie se généralise à Abidjan ?

Je pense que le taux élevé de guérison rassure la population. De plus, les signes de la maladie et les numéros verts sont diffusés partout, autant à travers les médias nationaux, locaux que les réseaux sociaux. Tout cela est rassurant, à mon sens.

L’ensemble de la population ivoirienne a-t-elle pris conscience, aujourd’hui, de l’existence réelle de la maladie ?

La population a effectivement pris conscience de l’existence réelle de la maladie. Chaque soir, il y a un point de la situation Covid-19 qui est fait et met en exergue le nombre de tests effectués, le nombre de nouveaux cas, le nombre de guéris et le nombre de décès.

Que pensez-vous des mesures sociales prises par le gouvernement ivoirien pour soutenir la population dans cette crise ?

Les mesures sociales sont les bienvenues afin de permettre à la population de faire face à cette crise sanitaire.

Est-ce suffisant ? Le Gouvernement ne peut-il pas faire mieux ?

Suffisant ? Je pense qu’il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que le Gouvernement a beaucoup fait. Il faut noter l’élaboration d’un Plan de soutien économique, social et humanitaire dont la mise en œuvre actuellement en cours permettra, à terme, d’atténuer l’impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels ; de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie, et de préserver l’outil de production et l’emploi, par la mise en place d’un fonds de soutien au secteur privé, pour un montant de 250 milliards de FCFA. Ce fonds prend en compte le renforcement du soutien aux PME, pour au moins 100 milliards de FCFA, et la mise en place de fonds de garantie, afin d’avoir un effet de levier sur l’accès au crédit.

En outre, le gouvernement prévoit la mise en place d’un fonds spécifique d’appui aux entreprises du secteur informel touchées par la crise, pour un montant de 100 milliards de FCFA. Cette mesure sera pérennisée après la crise, avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de financement.

Par ailleurs, les autorités ivoiriennes prévoient un soutien aux principales filières de l’économie nationale, notamment l’anacarde, le coton, l’hévéa, le palmier à huile, le cacao et le café, pour un montant de 250 milliards de FCFA.

Un soutien est annoncé également pour la production vivrière, maraîchère et fruitière, pour un montant de 50 milliards de FCFA, dont 20 milliards au titre des intrants.

Peut-on se plaindre de tous ses efforts, surtout que nous ne sommes pas dans une situation normale ?

En tant que médecin, que répondez-vous à ceux qui continuent de douter de l’efficacité de la Chloroquine pourtant défendue bec et ongles par le Professeur Didier Raoult ?

Je pense que c’est surtout un débat de forme. Ce qui est reproché au Pr Didier Raoult est le non-respect de la procédure d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). C’est un processus qui consiste à faire différents tests sur des animaux en laboratoire, sur des personnes saines, sur des malades avec un groupe recevant le médicament destiné à être commercialisé et un groupe recevant un placebo, c’est-à-dire un médicament ayant la même forme et couleur que le médicament à tester mais ce n’est pas le médicament. Tout ce processus n’a pas été effectué. De plus, l’hydroxychloroquine ou la Chloroquine a été retirée du marché. Si elle doit être réintroduite, il lui faudra suivre ce circuit pour être commercialisée. En outre, le mécanisme d’action de l’hydroxychloroquine ou la Chloroquine dans le traitement du Coronavirus n’est pas très bien élucidé afin de mieux cerner celui-ci, sauf si certains travaux du Pr Didier Raoult ne sont pas en accès libre. Toutefois, il faut reconnaître la grandeur de l’homme.

Que vous inspire cette fameuse théorie de la 5G qui se répand de plus en plus sur la Toile et qui soutient que cette technologie contribuerait à la propagation du Coronavirus ?

Je pense que c’est surtout une guerre commerciale. Je peux comprendre la toxicité cérébrale de cette technologie, du fait des ondes mais personnellement et cela n’engage que ma personne, je voudrais bien comprendre le mécanisme de propagation du Coronavirus avec la 5G. Rappelons que cette 5G n’est pas encore effective en Côte d’Ivoire, cependant vous constatez la contamination exponentielle.