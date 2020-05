Coronavirus : Institut Pasteur, le scandale !

Au vu des scandales qui s’enchaînent, force est de remettre en cause tous les résultats des tests de contamination au nouveau Coronavirus réalisés par la chaîne des Instituts Pasteur.

Les personnes jusqu’ici testées positives à la maladie à Coronavirus par les différents Instituts Pasteur sont elle réellement infectées ? La question mérite d’être posée au vu des derniers développements observés à Madagascar et au Sénégal. Surtout lorsque l’on sait que les Instituts Pasteur de Dakar et de Madagascar appartiennent au Réseau international des Instituts Pasteur dont l’embryon se trouve en France, pays pointé du doigt dans une affaire de manipulation de l’opinion et autre lobby concernant le Covid-19.

D’abord à Madagascar où sur un total de 67 cas détectés positifs au Covid-19 annoncés par l’Organisation mondiale de la Santé sur la base d’informations reçues de l’Institut Pasteur de la grande Île, au final, seules 5 personnes étaient infectées au Coronavirus. Il a fallu en effet que le Président malagasy, Anddry Rajoelina fasse refaire les tests par le Centre d’infectiologie Charles-Mérieux de Madagascar pour mettre à nu cette erreur monumentale. L’Institut Pasteur de Madagascar indique que « des échantillons sains ont pu être accidentellement contaminées mais sans que l’on sache à quel moment. Avant ou après leur arrivée à l’Institut ». Grave !

A lire : Covid-Organics, Artemisia : Madagascar, coup de gueule de Rajoelina qui dit « merci à Raoult »

Encore plus grave, à Dakar au Sénégal. Et si cette affaire à été tirée au clair, c’est parce que cette fois, cela concerne des personnels médicaux, une dizaine, qui ont été testés positifs par l’Institut Pasteur, au Sénégal. « Les tests sur 10 médecins de l’hôpital Fann, déclarés positifs au Covid-19 par les services de l’Institut, sont revenus négatifs, après un second essai. Prié de s’expliquer sur l’affaire, l’Institut Pasteur assure n’avoir jamais dit que les résultats sont positifs, affirmant plutôt que ces derniers n’étaient pas conformes en raison d’erreurs sur la fiche de prélèvement ».

Ce qui paraît troublant dans cette affaire est que, d’une part, c’est Madagascar, pays qui a mis au point son fameux Covid-Organics vivement déconseillé par l’Organisation Mondiale de la Santé, une ramification de l’Institut Pasteur, tous les deux bien ancrés en France, qui a subi ce préjudice. Sur 67 cas déclarés, seuls 5 sont réels ! D’autre part, le Sénégal, qui a validé l’Artemisia et est en train d’analyser le Covid-Organics malgache avant de pouvoir le tester, qui est la « cible » de l’institut Pasteur. Pire, c’est le personnel de l’hôpital Fann qui a été ciblé.

A lire : Coronavirus : le Sénégal valide l’Artemesia et met au défi l’OMS

Pour ceux qui ne le savent, l’hôpital Fann, c’est là où se trouve le centre de traitement des malades de Covid-19. Le centre des maladies infectieuses piloté par le Professeur Moussa Seydi, qui depuis le début, foule aux pieds les recommandations de l’OMS et soigne les malades en suivant le Protocole Raoult. Et comme le dit le Professeur Seydi, qui tient d’ailleurs le même langage que Didier Raoult qu’il dit n’avoir jamais rencontré, son rôle est de sauver des vie et n,on pas se conformer à telle ou telle organisation. Et en plus de deux mois de combat contre le virus, le Pr Seydi déplore 26 décès, pour la plupart liés à la comorbidité. Dans ces conditions, difficile de résumer ces résultats de l’Institut Pasteur à de simples erreurs sur les analyses concernant les tests de positivité au Coronavirus.

Aujourd’hui, le plus sûr est de refaire tous les tests jusqu’ici effectués par l’Institut Pasteur. Surtout tous les cas asymptomatiques. Déjà qu’on soupçonne des personnes d’être malades du fait des symptômes, comment comprendre le nombre fou de personnes diagnostiquées asymptomatiques au Sénégal. Et qu’on dit malades de Coronavirus. C’est tout simplement scandaleux !

A lire : Sénégal, Moussa Seydi confirme Didier Raoult : « Les patients guérissent plus vite avec la Chloroquine »