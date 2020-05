Coronavirus et Chloroquine : le Professeur Didier Raoult révèle un Covidgate

La pandémie de Coronavirus continue de dicter sa loi dans le monde entier. Chaque pays tente de gérer la situation au mieux. Entre traitement, procédé et procédure, impact et craintes, chacun y va du sien. Dans les vidéos qui suivent, l’éminent Professeur français Didier Raoult fait le point en assénant ses vérités crues.

La Chloroquine, une molécule utilisée depuis plus de quatre-vingts ans et prescrite, depuis plus d’un quart de siècle, par la plupart des médecins, est, d’un coup, prohibée. Du fait du nouveau Coronavirus. Une décision « inouïe » pour reprendre Didier Raoult qui met à la lumière un scandale sans précédent. C’est à croire, si l’on suit le raisonnement du Professeur Raoult, qu’on assiste à un Covidgate. Le pire scandale de la médecine moderne, avec des centaines de milliers de morts qui auraient pu être évités, selon le raisonnement du scientifique.

