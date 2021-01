Coronavirus en France : un nouveau durcissement des mesures est-il nécessaire ?

Les autorités françaises, dans un « souci de limiter la propagation » de la maladie à Coronavirus, ont, une nouvelle fois, durci les mesures sanitaires, décrétant un couvre-feu, sur toute l’étendue du territoire national, à partir de 18 heures. Etait-ce la solution ? D’autant que cette mesure intervient au moment où le vaccin contre le Covid-19, censé apporter de l’espoir, est disponible ? D’où la question de savoir si le gouvernement Macron est réellement en mesure d’apporter aux Français la protection qu’ils souhaitent.



Alors que la France s’organise pour vacciner ses citoyens, en donnant la priorité aux personnes âgées et au personnel de santé, les critiques fusent de partout. Pour nombre de Français, c’est le pilotage à vue. Chose que rejette en bloc le ministre français de la Santé, Olivier Véran, qui certifie savoir ce qu’il fait, du moins, ce qu’ils font, lui et ses équipes. Seulement, les Français ne partagent pas cet avis et continuent à tirer à boulets rouges sur le département de la Santé.

Devant l’Assemblée nationale française, Olivier Véran se veut catégorique : « Nous ne naviguons pas à vue. Notre stratégie n’a pas changé, les priorités non plus ». Selon le ministre français de la Santé, le calendrier en revanche a été accéléré, avec comme Objectif, 1 million de Français vaccinés à la fin du mois de janvier. En moyenne, ce sera 2 millions de Français vaccinés en un mois. Alors que le Maroc, pays d’Afrique deux fois moins peuple, table sur 25 millions de personnes à vacciner en maximum quatre mois : soit 6 millions de personnes par mois. De quoi se poser des questions sur la démarche, voire la motivation des autorités françaises, qui ont fini par irriter les populations.

Au rang de ceux qui s’alarment ou qui tirent sur le département de la Santé, il y a les Français lambda, qui, sur des plateaux télé ou radio, donnent leur avis sur ce qui se passe dans leur pays. Il y a aussi des professionnels de santé qui ne partagent pas les choix d’Olivier Véran. A juste raison ? La réponse coule de source. Car, il faut bien se demander comment est-ce que la France en arrive à durcir davantage ses mesures, en établissement un couvre-feu à partir de 18 heures.

Les mesures prises antérieurement étaient-elles bonnes ? Si elles l’étaient, les Français n’en seraient pas à être une nouvelle fois privés de leur libertés les plus élémentaires : circuler librement. N’appartient-il pas au département de la Santé de veiller sur la santé des Français . En quoi faisant, en planifiant, ce qui leur permet d’anticiper. Une France qui a été prise de court par une maladie au point de manquer de matériaux les plus élémentaires, le masque notamment, peut-elle anticiper sur un virus à plusieurs variantes ? Surtout lorsque cette France, qui a les compétences et les moyens, refuse de s’offrir les outils pour faire face à la maladie.

Au moment où Olivier Véran, en lieu et place de se rapprocher de celui qui connaît mieux que lui, qui a plus d’expériences que lui, qui a plus de vécu que lui, Didier Raoult notamment, a préféré en faire un adversaire, qu’il a distrait pendant qu’il effectuait ses recherches, pendant qu’il tentait de freiner la propagation du virus. Olivier Véran à préféré s’aligner ailleurs que chez les vrais scientifiques, créant une confrontation entre Paris et Marseille. Des paroles de bureaucrates de Paris contre des résultats de recherches de scientifiques de Marseille. Dans un match de football, mieux vaut jouer aux côtés de Messi, Ronaldo ou Mbappé que de jouer contre eux. La vision de Véran semble toute autre.

Et la conséquence est là : la France n’est toujours pas tirée d’affaire. Au contraire, la situation des Français se détériore au moment même où elle devait, NORMALEMENT, s’améliorer. Comment comprendre un pseudo-confinement au moment où le vaccin est disponible ? Comment admettre des mesures plus sévères au moment où le remède est sur le sol français ? C’est la question que se posent tous les Français, et même ceux qui ne sont pas Français. Seulement, c’est une question française, car elle se pose sur le sol français avec des Français. Le débat est donc ouvert.

Et ils sont nombreux les Français à se poser certaines questions, notamment sur la responsabilité du département français de la Santé qu’ils pointent du doigt, car la situation ne s’est pas améliorée, et c’est comme un retour case départ. Au début de la pandémie, la France ne pouvait pas protéger ses citoyens, car il n’y avait pas assez de masques. Actuellement, la France ne peut pas non plus accélérer la protection de ses citoyens, car il y a un retard inexplicable dans la distribution du vaccin contre le Coronavirus. Dans les deux cas, comme si la France se plaît à voir la situation s’aggraver. Qui sait. Dès lors que la France a réussi à valider la dangerosité de la Chloroquine, un médicament vieux de plusieurs centaines d’années !

Et les critiques fusent de partout, au point que certains veulent la peau de celui qui n’a pas réussi à les protéger ; celui qui, par sa faute, les contraint à un durcissement des mesures sanitaires, avec le couvre-feu ramené à 18 heures, sur toute l’étendue du territoire français. Olivier Véran, qui reçoit une salve de critiques et d’assauts, peut toutefois compter sur le Président français Emmanuel Macron, qui depuis lors, semble valider sa politique sanitaire de son ministre. Sauf que celle-ci semble nuire aux français.