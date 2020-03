Coronavirus, Chloroquine : Booba soutient Didier Raoult

La Terre entière est lancée dans une lutte contre un seul et unique ennemi : le Coronavirus. Tous les secteurs sont engagés, même celui de la culture où depuis un moment déjà, les artistes tentent de sensibiliser sur la menace que représente ce virus. L’un d’eux se montre particulièrement actif : il s’agit de Booba. Le rappeur a témoigné tout son soutien au Professeur Didier Raoult.

Le très populaire médecin de Marseille fait la Une de l’actualité. Pour cause, il administre à ses patients atteints de Covid-19 un traitement à base de Chloroquine, l’hydroxychloroquine. Toutefois, si la communauté scientifique est sceptique quand la thérapie proposée par le Dr Raoult, tel n’est pas le cas de Booba qui ne s’est pas empêché de se rallier à la cause du médecin basé à Marseille. Le rappeur a repris le message du Docteur sur son compte Twitter où il est suivi par pas moins de 5 millions d’individus.

« Dans le cadre de l’urgence sanitaire, l’hydroxychloroquine peut-être prescrite en traitement du Covid-19 », tel est le message du Professeur Didier Raoult qui a été repris par le Duc de Boulogne qui a également repris un autre tweet, d’un compte parodié du Professeur. Le tweet est rédigé par un détracteur de Didier Raoult.

« Dans le cadre de l’urgence sanitaire et de la prescription de l’hydroxychloroquine en traitement du Covid-19, des effets secondaires ont malheureusement été constatés. En phase de réanimation certains patients se réveillent pour crier Paris on t’encu* e», dit cet autre tweet. Et bien évidemment, ce tweet n’est pas assez pour empêcher Didier Raoult de poursuivre le combat contre le Coronavirus.