Coronavirus : Chloroquine, ail, urines,…. les remèdes ?

L’épidémie de Coronavirus continue sa progression dans le monde et plusieurs pays tentent, tant bien que mal, de limiter les nouveaux cas. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait régulièrement des mises au point concernant la pandémie. Malgré tout, plusieurs rumeurs concernant des remèdes contre le mal circulent toujours sur internet. Quel est le remède efficace ?



Voici quelques-unes de ces remèdes qui sont supposés guérir la maladie à Coronavirus qui secoue le monde entier.

Manger de l’ail

Plusieurs publications sur internet désignent l’ail comme étant capable de prévenir et soigner l’infection au Covid-19. Certains internautes croient même que boire une eau dans laquelle on a préalablement fait bouillir de l’ail permet de guérir totalement de la nouvelle forme de Coronavirus. L’OMS affirme que l’ail est bel et bien un aliment qui possède de nombreuses vertus, mais rien ne prouve à l’heure actuelle qu’en consommer est d’une grande efficacité contre le Coronavirus.

Selon quelques études sérieuses, l’ail est efficace in vitro contre les virus responsables des grippes A et B, de même que le HIV, les rotavirus et l’herpès. Cependant, aucun essai clinique n’a été réalisé chez l’homme pour confirmer, en conditions réelles, de telles propriétés.

Boire de l’huile à frein

C’est la plus récente des rumeurs qui circulent en ce moment sur internet en Afrique. Dans certaines publications faites par les internautes sur les réseaux sociaux, il paraîtrait que boire de l’huile à frein préviendrait et guérirait même le Coronavirus. Bien qu’aucune étude scientifique n’ait encore confirmé de telles allégations, il est possible avec un peu de bon sens, de douter de la véracité de la chose. Le risque avec une telle rumeur, c’est que des cas d’intoxication grave pourraient apparaître dans les prochains jours.

Consommer du crabe

Encore une rumeur qui circule en ce qui concerne les remèdes du Coronavirus. Elle nous vient du Bénin. Certaines personnes affirment que manger du crabe, deux à trois fois par semaine, avec une sauce très épicée, permettrait de prévenir et soigner le Coronavirus. Bien évidemment, aucun scientifique n’a encore validé une telle chose. Au mieux, manger du crabe pourrait permettre d’assouvir sa faim. Par ailleurs, les fruits de mer sont plutôt bons pour la santé. Donc sauf cas d’allergie, il n’y aurait rien de mal à se faire plaisir de temps à autre !

L’urine des enfants

Puisque les enfants sont faiblement atteints par le nouveau Coronavirus, certaines personnes ont pensé qu’ils sont naturellement protégés et que leur urine serait la clé de cette immunité. Mais l’OMS a été claire quant à cela. Se laver les mains avec l’urine d’un enfant ou s’en servir pour frotter des surfaces infectées n’est d’aucun effet face au Coronavirus.

Et la Chloroquine dans tout ça ?

Cette molécule fait actuellement débat. Si certains pays comme le Maroc, l’Algérie ont décidé de l’adopter, l’OMS émet quant à elle des réserves sur l’efficacité de la Chloroquine à guérir le Coronavirus. En tous les cas, Donald Trump est favorable à l’usage de la Chloroquine, et les ministres de la Santé marocain et algérien, ont annoncé que leurs pays allaient utiliser la Chloroquine et ses dérivés pour soigner leurs patients infectés par la Covid-19.

Voilà donc une liste non exhaustive des rumeurs qui circulent en ce moment sur la toile à propos des supposés remèdes contre le Coronavirus. Mais loin de toutes ces spéculations, demeure une vérité implacable, celle de l’inexorable avancée du Coronavirus dans le monde en général et en Afrique en particulier.