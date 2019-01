Communiqué de Presse conjoint de la CEDEAO, l’Union Africaine et les Nations Unies sur la situation au Burkina Faso

La CEDEAO, l’Union Africaine et les Nations Unies, qui assurent la Présidence conjointe du Groupe International de Soutien et d’Accompagnement pour la Transition au Burkina-Faso (GISAT-BF) ont appris avec consternation la prise d’otage commise par le Régiment de la Sécurité Présidentielle contre le Président du Faso, Michel Kafando, le Premier Ministre Yacouba Isaac Zida, ainsi que des ministres de la transition, en plein Conseil des Ministres au Palais de Kossyam.

Les trois organisations condamnent avec la plus grande fermeté cette violation flagrante de la Constitution et de la Charte de Transition. Elles exigent que les forces de défense et de sécurité se soumettent à l’autorité politique et dans le contexte actuel aux autorités de la transition.

La CEDEAO, l’Union Africaine et les Nations Unies exigent la libération immédiate des otages. Elles soulignent avec force que les auteurs de cet enlèvement inacceptable répondront de leurs actes et seront tenus responsables de toute atteinte à l’intégrité physique du Président du Faso, du Premier Ministre et des autres personnalités qu’ils détiennent.

Les trois organisations réaffirment leur plein soutien à la Transition en cette période cruciale pour son aboutissement avec les élections prévues le 11 octobre 2015. Elles réaffirment leur détermination, en appui aux autorités nationales, à tout mettre en œuvre pour assurer le parachèvement réussit de la transition au Burkina Faso.

Fait à Ouagadougou le 16 septembre 2015