Chloroquine, Azitromycine : Covid-19, pourquoi Didier Raoult dérange (vidéo)

La maladie à Coronavirus n’a pas fini de révéler tous ses secrets. Les enjeux semblent énormes autour de ce mal apparu en fin 2019 et qui touche la planète toute entière. Un homme, Didier Raoult, est au centre de toutes les attentions, au cœur des débats scientifiques comme profanes. A la base, le fameux Protocole Raoult, qui préconise le traitement des malades de Coronavirus à base de Chloroquine et d’Azitromycine. Le traitement de la la polémique qui ferait que Didier Raoult dérange. Mais qui donc ? La vidéo qui suit nous en dit un peu plus.