Cameroun : Présidentielle 2018 : l’opposition rejoint les rangs du Rdpc à Douala

En présence de Laurent Esso, chef de la délégation permanente du comité central du Rdpc pour le Littoral, du ministre des Relations extérieures, Le Jeune Mbella Mbella, de celui des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelle Kombi, et de celui des Transports, Jean Ernest Massena NGALLE BIBEHE, les militants ont rivalisé d’enthousiasme.

C’était à l’occasion d’un meeting de soutien et de remerciements suite à la candidature de Paul Biya pour l’élection du 07 octobre prochain, organisé par les militants et sympathisants du Rdpc (Rassemblement démocratique du peuple camerounais) dans le Littoral, le dimanche 22 juillet dernier à la Maison du Parti de Bonanjo.

On a noté la présence à cette rencontre de Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral, Isaac Feuzeu, leader d’un parti d’opposition et d’autres représentants de partis alliés au Rdpc. Parmi ceux-ci, Pierre Flambeau Ngayap de l’Undp, Issa Tchiroma Bakary du Fnsc, Jean-de-Dieu Momo du Paddec et Bapooh Lipot de l’Upc.

Pour Laurent Esso : « Notre devoir est de nous mettre en ordre de bataille afin de garantir au président Paul Biya une victoire éclatante le 7 octobre prochain ».

Diverses voix sont allées dans ce sens. Le Fsnc, l’Undp, l’Upc, le Paddec, le Mouvement des Ecologistes camerounais et le Cameroon Democratic Party se sont également prononcés en faveur du candidat du Rdpc. « Pourquoi l’Irak et la Libye ont été détruites ? A cause de leurs immenses richesses ».

« Chers compatriotes, soyons les gardiens de cette nation qui recèle d’immenses richesses. Je demande à la jeunesse en particulier de ne pas se laisser instrumentaliser », a déclaré Issa Tchiroma.

Avant de mettre la clé sous le paillasson, une collecte de fonds a été organisée, produisant quelque 125,7 millions F, dont 93,2 millions en cash, le reste en chèques et promesses de dons.