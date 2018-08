Cameroun : l’Eglise Catholique a de nouveaux bergers

En visite dans l’Archidiocèse de Douala les 27 et 28 juillet 2018, Mgr Julio Murat, Nonce Apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, en a profité pour présider l’ordination sacerdotale et diaconale de huit diacres et trois prêtres, en la cathédrale Sts Pierre-et-Paul de Bonadibong à Douala, le samedi 28 juillet 2018. On a noté la présence à cette cérémonie du Cardinal Christian Tumi, de Samuel Kléda, Archevêque métropolitain de Douala, de nombreux prêtres, chrétiens, ainsi que les autorités civiles,…

Dans son homélie Mgr Julio Murat a rappelé aux nouveaux diacres et prêtres qu’ils sont des ouvriers choisis par Dieu pour annoncer la Bonne nouvelle. Et à l’époque du Seigneur, les élus n’avaient pas besoin de choses encombrantes pour évangéliser. En d’autres termes, ils ne doivent pas s’intéresser aux choses de ce monde éphémère.

Après l’homélie, il y avait un dialogue public entre le nonce et les futurs prêtres et diacres. Ces derniers se sont engagés devant tous à vivre leur ministère de prêtre ou de diacre selon ce que demande l’église.

Puis le nonce dira la prière d’ordination, avant les rites complémentaires : chaque ordinand a reçu les vêtements sacerdotaux (l’étole et la chasuble), et le nonce leur a oint les paumes du saint chrême, signe de la consécration.

Mgr Julio Murat, nommé le 24 mars 2018 par acte du Pape François est arrivé au Cameroun pour la première fois en tant que Nonce Apostolique.