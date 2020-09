Bilan positif pour la73e « édition limitée » du Festival de musique de Besançon

La 73ème « édition limitée » du Festival s’est terminée ce dimanche 20 septembre sur les notes tango d’Orquesta Silbando au Grand Kursaal, à Besançon, concert retransmis en plein-air sur écran géant et en direct sur Internet.

Le positionnement du Festival en fin d’été a permis de mettre en place une édition adaptée au contexte sanitaire (suppression des grandes formations symphoniques, changements de lieux, d’horaires, retransmissions sur écran géant et sur le web…), et de proposer, après plusieurs mois de silence, une édition riche et variée, pour le plaisir des artistes et des spectateurs.

Premiers chiffres

Les trente concerts de cette « édition limitée » ont rassemblé au total près de 10 000 personnes, dont 7 000 sur les événements gratuits: les concerts d’ouverture avec Roda do Cavaco puis l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, les huit concerts de la Boucle musicale, l’Orchestre des jeunes, les six apéro-jazz Place Granvelle et la clôture. Les recettes de billetterie sont en forte baisse (-75%), avec seulement 3 000 billets payants vendus (chiffres provisoires), contre 10 500 habituellement les années sans Concours.

Si l’annulation de sept concerts majeurs et la réduction des jauges à 60% expliquent en partie ces chiffres, le public semble être resté frileux et n’a pas encore pleinement retrouvé le chemin des salles de concert. Bilan artistique et temps forts Parmi les temps forts, citons l’Orchestre de chambre de Lausanne avec en soliste Alisa Weilerstein au violoncelle dans le Concerto de Chostakovitch, sous la baguette de Joshua Weilerstein, seule « grande formation » de cette édition avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté.

Deux belles soirées également au Grand Kursaal:Hervé Niquet et le Concert Spirituel ont proposé une soirée Haendel de très haut niveau, tandis que Quintet Bumbaca fait voyager le public avec ses mélodies des Balkans et du Moyen-Orient.