Vendredi noir en Egypte. Des hommes armés ont pris d’assaut ce vendredi une mosquée des musulmans soufis à Bir al-Abed, dans le nord du Sinaï, ouvrant le feu sur les fidèles. Bilan provisoire : au moins 235 morts et plus d’une centaine de blessés, selon la presse locale.

Cette attaque intervenue en pleine prière hebdomadaire n’a pas encore été revendiquée. Elle serait la plus meurtrière en Egypte depuis l’éclatement d’une insurrection islamiste dans le nord du pays depuis 3 ans.

Selon la presse locale, les principaux chefs de renseignement et les responsables de la défense et de la sécurité ont organisé une réunion de crise, alors que le gouvernement a annoncé un deuil national de trois.

Dans un discours télévisé, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis une riposte vigoureuse aux assaillants : « Les forces armées et la police vengeront nos martyrs et ramèneront la sécurité et la stabilité avec force très prochainement », a-t-il promis.

Le président américain Donald Trump a également réagi dans un tweet : « Le monde ne peut pas tolérer le terrorisme, nous devons vaincre militairement les terroristes et discréditer l’idéologie extrémiste qui est à la base de son existence ! » Il a condamné une attaque « horrible et lâche » contre des fidèles innocents.

Le président français Emmanuel Macron a pour sa part adressé ses « condoléances aux victimes du terrible attentat contre la mosquée de Bir El-Abd dans le Sinaï. »