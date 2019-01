Afrique du Sud : « Zuma doit partir »

Les Sud-Africains ont manifesté à Johannesburg pour la démission du Président Jacob Zuma, brandissent des panneaux indiquant que « Zuma doit partir ».

Vendredi 7 avril 2017, les Sud-Africains ont manifesté à Johannesburg pour la démission du chef de l’Etat de ce pays d’Afrique Australe, Jacob Zuma. Les manifestants ont défilé en brandissent des panneaux « Zuma doit partir ». Le manifestation de la société civile, qui était très hétérogène, n’a pas été organisée par un parti politique.

Selon RFI, un peu partout dans les grandes villes, comme à Johannesburg, à Pretoria, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour réclamer la démission du chef de l’Etat. Le site, qui souligne que Jacob Zuma est de plus en plus contesté, révèle que la goutte d’eau a été le limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan, le 30 mars 2017.

RFI relève que certains étaient venus de Johannesburg pour manifester à Pretoria parce que la marche était organisée par la société civile et non pas par un parti politique comme celle de Johannesburg. Des jeunes qui n’arrivent pas à trouver du travail, des mères de famille inquiètes parce que tout coûte plus cher et des membres du parti au pouvoir, l’ANC, déçus. Ils disent qu’ils s’étaient battus sur l’apartheid pour obtenir la liberté, et que vingt ans après, ils ne pensaient pas qu’ils auraient à manifester contre son propre gouvernement.

Une manifestation arc-en-ciel à l’image du pays, souligne le site, car Noirs, Blancs, Indiens, tous les âges, toutes les couleurs, tous les milieux politiques, tous unis pour demander la démission du Président Jacob Zuma.