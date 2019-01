Afrique du Sud : grogne d’envergure contre Zuma

En Afrique du Sud, l’opposition a réussi une nouvelle démonstration de force en faisant descendre massivement ses militants dans les rues pour exiger la démission du Président Jacob Zuma.

Le Président Jacob Zuma est de plus en plus contesté dans son pays. En atteste la réussite de l’appel à la grogne lancé par l’opposition sud-africaine, qui a réussi, ce mercredi 12 avril 2017, une nouvelle démonstration de force en inondant de foule les rues de Pretoria pour exiger la démission du Président Jacob Zuma.

La manifestation de ce jour intervient quelques jours après une première vague de contestation d’envergure dans plusieurs villes de ce pays d’Afrique Australe, alors que des dizaines de milliers de personnes avaient défilé dans la capitale scandant « Zuma doit partir ». La marche s »tait ébranlé devant du gouvernement.

Le chef de l’Etat, englué dans plusieurs affaires de corruption, a provoqué une nouvelle tempête politique en procédant à un large remaniement ministériel, notamment en limogeant son respecté ministre du budget, le 30 mars 2017.

Dans la foule, de nombreux manifestants aportaient des pancartes avec des messages on ne peut plus clair : « Dégage, voleur ». En réponse, Zuma sert : « Je veux dire que si on me demandait de quitter mes fonctions dès demain, je le ferai (…)/ Mais je resterai un membre de l’ANC jusqu’à ma mort ».