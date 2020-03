A Rabat, un patient guéri en six jours grâce à la Chloroquine

Suivant la méthode du spécialiste français en maladies infectieuses, Didier Raoult, un malade de Rabat, au Maroc, a été guéri, en six jours, de son infection au Covid-19. Un traitement qui sera désormais proposé partout au Maroc pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus.



« Moi, comme n’importe quel docteur, à partir du moment où l’on a montré qu’un traitement était efficace, je trouve immoral de ne pas l’administrer. C’est aussi simple que ça », déclarait le désormais très célèbre professeur français Didier Raoult, éminent infectiologue et spécialiste des maladies tropicales qui dirige le service des maladies infectieuses de l’hôpital de Marseille, au sud de la France. C’est en s’inspirant de cette devise, et en reprenant surtout la méthode thérapeutique à base de Plaquenil (hydroxychloroquine) et d’Azithromycine qu’un premier patient aurait été soigné et guéri annonce le média h24info.

Désormais, la méthode va être employée de façon plus large sur toutes les personnes dépistées, sous contrôle médicale, sous réserve d’éventuelles contre-indications liées aux potentiels effets secondaires du médicament. Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé du Royaume du Maroc, a déjà annoncé avoir réquisitionné tout le stock de Nivaquine, un anti-paludéen dérivé de la Chloroquine, produit par le groupe pharmaceutique Sanofi, dans son usine marocaine.

L’objectif de cette réquisition étant de pouvoir donner à tous les soignants suffisamment de médicaments pour répondre à la demande, tout en évitant le marché noir ou l’automédication, porteuse de risque en cas de surdosage notamment.

La décision du Gouvernement de Mohammed VI de diffuser largement les dérivés de la Chloroquine pour lutter contre le Coronavirus est basée sur un ensemble d’études, faites en Chine, en France ou aux États-Unis, montrant l’efficacité du médicament, s’il est pris suffisamment tôt, c’est-à-dire avant un stade avancé du Covid-19.