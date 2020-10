57e Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon maintenu en 2021 : Paul Daniel, président du jury !

Dans un contexte sanitaire encore incertain, l’association organisatrice et ses partenaires ont souhaité maintenir la tenue du 57e Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon en 2021, événement majeur dans l’univers des concours de direction.

Déroulé de cette édition

Première étape : les inscriptions !

Celles-ci courront du 4 au 31 janvier 2021 et seront suivies par les traditionnelles présélections live devant deux membres du jury. Elles s’échelonneront entre le 16 avril et le 5 mai 2021, à Pékin, Montréal, Berlin, Paris et Besançon (sous réserve de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et des éventuelles restrictions de circulation en découlant).

Les épreuves finales avec orchestre se dérouleront quant à elles du 13 au 18 septembre, pendant la 74e édition du Festival international de musique de Besançon, avec notamment l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et l’Orchestre National de Lyon.

Paul Daniel, président du jury

Paul Daniel, chef d’orchestre britannique, présidera le jury de cette 57e édition.

Directeur musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine depuis 2013, Paul Daniel est également Chef principal et directeur artistique de la Real Filarmonía de Galice depuis 2012. Au cours de sa carrière, il a été Chef principal et conseiller artistique du West Australian Symphony Orchestra (2009-2013) et Directeur musical de l’English National Opera (1997-2005), Opera North (1990-1997) et Opera Factory (1987-1990). Il a dirigé les plus grandes formations orchestrales internationales : London Philharmonic, les Orchestres de la BBC, Orchestre de Paris, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Tonhalle Orchester Zurich, Netherlands Radio Philharmonic, Royal Scottish National Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France…

Le jury au complet sera dévoilé dans les prochaines semaines.

Spécificités et prix du Concours de Besançon

Le Concours de Besançon est ouvert à tous les artistes de moins de 35 ans qui souhaitent devenir chef d’orchestre professionnel, quels que soient leur parcours, leur formation ou leur expérience, aucun diplôme préalable n’étant exigé.

C’est le seul concours ne faisant pas de sélection sur dossier (ni papier ni vidéo). Tous les candidats inscrits se présentent aux épreuves de présélections qui se déroulent à huis clos aux quatre coins du monde (Pékin, Montréal, Berlin, Paris et Besançon), où ils doivent diriger deux pianistes jouant sur deux pianos des œuvres symphoniques transcrites pour cette forme.

À l’issue des épreuves éliminatoires, seuls vingt candidats sont admis aux épreuves finales avec orchestre en septembre ; un seul candidat peut remporter le Grand Prix.

Le Grand Prix de direction est doté de 12 000 €, d’une période d’accompagnement de trois mois pour aider le lauréat à établir une stratégie de début de carrière (choix des répertoires et des invitations, complément de formation éventuel, aide dans le choix d’une agence artistique…) et d’engagements avec des orchestres et festivals partenaires du Concours.