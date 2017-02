Yaya Touré peut-il encore surprendre ?





Les professionnels du football doivent souvent faire face à des périodes de succès et d’autres plus difficiles, d’autant plus qu’elles sont souvent relayées par les médias. Et la carrière du joueur Yaya Touré n’échappe pas à cette règle. Malgré avoir été couronné quatre fois meilleur joueur de football africain, il fait parfois parler de lui dans la presse pour des histoires gênantes.