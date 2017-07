Xuman et Keïti : l’actualité sénégalaise sans chi chi

Cette semaine, Xuman et Keyti ont choisi d’attirer votre attention sur les élections législatives, le retour d’Ablaye Wade, les accidents de la route et les fuites au baccalauréat 2017, avec l’aide de notre envoyé spécial #Ceptik. Avec toujours un traitement décapant, une langue scandée qui frappe les formules nettes. A écouter et à rééecouter pour comprendre ce qui se passe au Sénégal aujourd’hui.