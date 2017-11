Vivendi et Canal + lancent l’Internet haut débit au Gabon

GVA Gabon, nouvel acteur sur le marché des télécommunications, lance aujourd’hui Canalbox son offre internet Très Haut Débit à destination du grand public et des entreprises gabonaises. Avec son réseau en fibre optique jusqu’au domicile (FTTH - Fiber to the Home), GVA se lance dans les services haut de gamme en maintenant un prix abordable.

A PROPOS DE GVA – GROUP VIVENDI AFRICA

GVA, filiale du groupe Vivendi, est un nouvel acteur sur le marché des télécommunications en Afrique, spécialisé dans la fourniture d’accès internet Très Haut Débit. La technologie déployée est celle du FTTH - Fiber to the Home / la fibre optique jusqu’au domicile du client - qui garantit aux abonnés une qualité internet ultra performante. GVA Porte une vision du développement numérique sur le long terme, en investissant et en construisant son propre réseau d’accès, garantissant ainsi la qualité de service au meilleur prix.

En 2017, GVA a lancé ses activités au Gabon et contribue ainsi à la création d’emplois locaux – déjà une cinquantaine d’emplois directs et une centaine d’emplois indirects – ainsi qu’à la professionnalisation des filières d’avenir pour les métiers de l’ingénierie, du numérique et de la distribution.

A PROPOS DE CANAL+ GABON

Présent au Gabon depuis 25 ans, CANAL+ est un acteur majeur de l’économie du pays avec plus de 100 collaborateurs.

Son offre de télévision payante, de plus en plus accessible (plus de 200 chaînes, radios et services), combinée à une présence commerciale de proximité ont permis de faire du Gabon, l’un des pays phare de Canal+ en Afrique. Ce sont plus de 2000 points de vente et recharge et une diversité de points de contact client avec le paiement mobile et le prélèvement bancaire qui rendent disponible l’expérience CANAL+ auprès de nombreux abonnés.