URBI ET ORBI AFRICA DEVIENT LA CROIX AFRICA

Fin 2016, le groupe Bayard, éditeur du quotidien LA CROIX lançait Urbi&Orbi Africa, un site d’information religieuse gratuit à destination de l’Afrique francophone. Aujourd’hui, le site accélère son développement et devient LA CROIX AFRICA. Après LA CROIX INTERNATIONAL, site d’information en langue anglaise, ainsi que LA CROIX EN ESPAÑOL à destination de L’Amérique latine, LA CROIX AFRICA aura pour vocation de proposer à ses lecteurs une information de qualité sur l’actualité et la vitalité de l’Église en Afrique, du Vatican et du Monde avec l’éclairage et la perspective de ce grand quotidien catholique qui fait référence.