Un Pavillon qui fédère l’Afrique des lettres

Pour la première fois, les pays africains se mobilisent et se rassemblent sur un espace unique lors du salon « Livre Paris », l’un des plus importants salons du livre en Europe. Au cœur d’un espace de 400 m², le Pavillon des Lettres d’Afrique réunira plus d’une dizaine de pays du continent africain dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun.









Salon du Livre - paris 24- 27 mars 2017