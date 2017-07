Un enfant sur deux sans identité en Afrique subsaharienne





L’apatridie est un problème important en Afrique, encore aujourd’hui au 21ème siècle, on compte 1 million d’apatrides en Afrique de l’Ouest. Comment expliquer cela ? Dans son article, Zakri Blé Damonoko Anicet, pose la problématique de l’apatridie en Afrique de l’Ouest et en explique les fondements : législations restrictives, services d’Etat civil défaillants, les causes sont nombreuses. Le constat est terrible : un enfant sur deux est sans identité en Afrique subsaharienne... Les conséquences en sont désastreuses. Il fait ensuite une série de propositions visant à faire reculer ce phénomène.