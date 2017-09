TV5 propose un Tour du Monde de la Francophonie en direct !





25h de direct, 23 destinations, 5 continents... Les 21 et 22 septembre prochains, toutes les chaînes de TV5MONDE seront en direct pour faire vivre à leurs téléspectateurs et télé- spectatrices Le Tour du Monde de la Francophonie ; une émission inédite destinée à marquer de manière spectaculaire la présence sur les cinq continents de TV5MONDE et de la francophonie, « cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre (…) » comme la définissait le président Léopold Sédar Senghor.









NB : le logo de cette opération médiatique sans précédent a été réalisé par Jean-Charles de Castelbajac