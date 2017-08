Togo : lancement de l’Africa Energy Generation Prize





A Lomé, le 25 août 2017, l’association Energy Generation a annoncé la tenue d’une deuxième édition du concours Africa Energy Generation Prize (#AEGP2017), pour lequel un Appel à canddiatures est officiellement ouvert jusqu’au 30 septembre 2017. Energy Generation est une association ayant pour objectif de promouvoir et d’accompagner l’innovation technologique et l’entrepreneuriat social au niveau local afin d’identifier, développer et diffuser à grande échelle les solutions d’accès à l’énergie « Made in Africa » d’aujourd’hui et demain.