Togo : La quête de Cristelle Flagbo pour son art

Cristelle Flagbo peint comme elle vit, en noir et blanc. Avec des touches de gris. Et de couleurs aussi. Formée depuis 2008, la jeune femme est en quête perpétuelle pour sublimer son art. Ses tableaux sont sombres, profonds, transcendants, comme si elle avait un 3e œil. Une sensibilité autre. Pour cette togolaise aux formes généreuses, peindre c’est vivre. Et vivre c’est partager. Ce pourquoi l’artiste se consacre depuis peu à des ateliers de découverte et de perfectionnement pour enfants. Nous sommes allés à sa découverte.