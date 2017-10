Timba Bema : l’écrivain au service des lettres





Timba Bema est un personnage particulièrement actif, un entrepreneur culturel au service des lettres, à cheval sur l’Europe et l’Afrique. Du Cameroun à la Suisse, en passant par de nombreux pays francophones, à travers ses initiatives et particulièrement La Revue des Citoyens des Lettres, il cherche à soutenir les auteurs et à encourager la création. Ecrivain lui-même, il ne manque pas d’idées pour développer ses projets. AFRIK.COM l’a rencontré pour vous...