Temps d’incertitudes en Côte d’Ivoire





La Côte d’Ivoire vit depuis le début de cette année 2017, au rythme de nombreux mouvements sociaux qui plongent le pays dans un temps d’incertitude et d’interrogations. Au sein des populations, la très grande joie qui les a animés après le départ du gouvernement de certains ministres, dont on disait que la compétence ou l’efficacité pouvait être discutée, a été de très courte durée. L’incertitude et l’angoisse de revivre des jours funestes se sont très vite installées dans les esprits. En dépit des nombreux efforts qui sont faits par l’exécutif pour satisfaire les uns et les autres, rassurer les populations et réinstaller la paix et la cohésion sociale, les inquiétudes persistent toujours.