Tchad–USA : les dessous du « Travel ban »





Le Tchad et les Etats Unis sont en froid. Les Etats Unis accuse le Tchad de ne pas lutter efficacement contre le terrorisme et de ce fait ferme les frontières de son territoire aux ressortissants tchadiens. Dans son article, OREDJE Narcisse, analyse d’abord l’alibi des Etats Unis qui selon lui n’est pas du tout convaincant. Il aborde ensuite les raisons qui selon lui sont celles qui ont justifié la colère de Trump : une grosse amende à EXXOM MOBIL qui n’était pas à jour de ses redevances à l’Etat Tchadien. Ces histoires d’argent et de pouvoir au premier plan occulte le vrai problème sécuritaire. Le Tchad est une zone stratégique de lutte contre le terrorisme et ce pays devrait être plus soutenu que « fouetté ».