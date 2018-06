Tchad : Régime présidentiel ou monarchie masquée ?





Le Tchad vient d’adopter une nouvelle constitution qui fait la part belle aux pouvoirs du Président de la République. Le contenu des réformes est pour le moins troublant dans un pays qui se veut un Etat de droit... Dans son article, OREDJE Narcisse, s’inquiète sur le contenu de la nouvelle constitution tchadienne. Toutes les institutions sont liées au Président de la République qui voit en plus son mandat augmenté d’un an (passant de 5 à 6 ans). Les jeunes de moins de 45 ans ne peuvent plus prétendre à la présidence. L’auteur souligne que tout est vraiment verrouillé autour du Président et son clan rapproché, une situation qui a plus des allures de monarchie que de démocratie !