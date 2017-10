Tchad : Le cercle infernal de la mauvaise gouvernance





Au Tchad, les programmes de développement se succèdent sans pour autant voir le développement pointer. Le pays est dans les plus mauvais classements en termes de gouvernance et liberté économique et malgré tout, il trouve des bailleurs pour financer un ultime nouveau plan de développement... Quel est le secret de Deby ? Dans son article, Alfred Ndegoto, après avoir décrit la mauvaise gouvernance dans son pays, le Tchad, explique la stratégie du Président Deby. Pour obtenir les soutiens de la communauté internationale, il a positionné son pays comme un relais indispensable dans la lutte contre le terrorisme. De nombreux Tchadiens sont d’ailleurs en soutien de plusieurs pays sur le continent. Ainsi, les amis occidentaux de Déby ont intérêt à le garder au pouvoir et ferment ainsi les yeux sur les malversations. Les populations quand à elles sont bien loin de tout cela et continuent à se partager la pauvreté....