Stop à l’idéologisation de l’économie en Afrique !

Quand les économies sont au ralenti, quand les résultats sont mauvais, quand il y a grogne sociale, bien souvent des modèles idéologiques sont incriminés : c’est à cause du néo libéralisme, du capitalisme, du socialisme, du communisme. Dans d’autres cas, pour des raisons idéologiques, des dirigeants s’enferment dans des modèles en décalage complet avec les besoins de leur pays. On dit tout et n’importe quoi sur les idéologies ! Dans leur article, Phumlani Majozi et Martin van Staden, s’insurgent contre la rigidité des idéologues et contre les impacts négatifs d’une idéologie s’il n’y a pas un travail de contextualisation des idées et des modèles. Les auteurs incitent les dirigeants à sortir des cadres rigides pour mettre en œuvre des politiques adaptées aux besoins de leur pays.