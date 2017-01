Sites Internet : le classement africain fin 2016





Quels sont les grands médias de l’Internet africain : cette année encore, l’Institut Stratégique publie une étude appelée à faire référence. Avec ses bons et mauvais points : certains poids lourds accusent une nette baisse, c’est notamment le cas des agrégateurs historiques. D’autres confirment leur notoriété et leur crédibilité, et AFRIK.COM, le doyen, résiste bien ! Enfin de nouveaux venus s’affirment à grande vitesse. L’internet africain est en mouvement !