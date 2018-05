Sénégal : A la découverte de Morfil, l’Ile aux ivoires





Cœur historique du Fouta, Morphil est la plus grande île du Sénégal. Située dans le nord du pays, cette île de 1 250 km2 enfermée entre le fleuve Sénégal au Nord et la rivière du Doué au Sud n’a pas encore révélé tout son charme. Jumia Travel acteur du tourisme en Afrique et votre site d’information vous invite à découvrir un « petit paradis » naturel situé à environ 500 km de Dakar.