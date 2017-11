Sénégal : 25 morts sur la route du Grand Magal de Touba

Au moins vingt-cinq personnes ont été tuées et de nombreux autres blessées lundi lors de la collision d’un minibus et d’un bus dans le nord du Sénégal sur la route du pèlerinage du Grand Magal de Touba , ont annoncé les services d’urgence.

L’Objectif premier du Magal est spirituel. C’est cette dimension qui est mise en avant. Il s’agit de rendre grâce à Dieu, à travers des prières, pour les Bienfaits immenses qu’Il a accordés à Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi à tous les musulmans. Mais au-delà cette célébration est aussi festive, une occasion de faire du bien autour de soi, d’ouvrir sa porte à l’étranger, l’offrir un abri pour dormir et manger. Autant de valeurs devenues rares de nos jours et que le Magal de Touba nous rappel à chaque célébration. Autre aspect tout aussi important c’est la rencontre de cultures, africains, européens, américains et même asiatiques, pauvres ou riches, tous se confondent le jour de Magal, car selon les enseignements de Cheikh Ahamadou Bamba « Dieu n’a pas de race ». Mais aussi et surtout le Magal nous convie à l’unicité de Dieu, chaque année ce sont de centaines de chrétiens qui apportent leur aide dans les préparatifs de la célébration.