Science Po Paris s’engage pour l’Afrique





La MasterCard Foundation annonce un partenariat de six ans, à hauteur de 8,2 millions de dollars US (environ 7,6 millions d’euros) avec Sciences Po. 120 étudiants africains talentueux pourront bénéficier de ce programme, qui a pour but d’offrir à une nouvelle génération de décideurs une éducation universitaire en sciences sociales de haut niveau dans l’une des plus grandes institutions européennes. Le partenariat, ouvert aux anglophones comme aux francophones enrichit les possibilités d’études pour les Africains francophones qui souhaitent étudier en français à travers le Programme de bourses de la MasterCard Foundation.