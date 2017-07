Santé des Chefs d’Etats africains : la transparence s’impose !





Difficile pour les populations d’avoir des véritables nouvelles de la santé de leur président de la République. Dans de nombreux pays d’Afrique, le secret est de mise. C’est même un véritable tabou de s’intéresser à la santé du chef de l’Etat. Dans son article, Kassim HASSANI, met en avant qu’un chef d’Etat n’est pas un citoyen comme les autres et que son état de santé doit être donné en toute transparence. En effet, en jetant un bref regard sur l’histoire du continent, on peut constater que des successions mal préparées ont causées de nombreux troubles durables. L’auteur incite à la transparence et fait des propositions.