Saint-Louis du Sénégal, un gardien du temps





Première capitale du Sénégal et de la Mauritanie jusqu’en 1957, l’île de Saint-Louis est une ville historique qui a exercé une grande influence dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’artisanat et des services. Les magnifiques « maisons à balcon », les « maisons à galerie » des belles Signares ainsi que les rares « maisons basses portugaises » confèrent à la vieille ville sa qualité esthétique et son identité.









Source@Unesco / Ismael Kambell