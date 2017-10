Rwanda : à Kigali, TV5 AFRIQUE fête ses 25 ans !





TV5 Afrique est actuellement la chaîne la plus regardée et la plus thématisée des 9antennes du groupe TV5 Monde. Elle est également la 1ère chaîne internationale en Afrique francophone. Les statistiques révèlent que 9 personnes sur 10 connaissent TV5 Monde en Afrique francophone et elle est aussi présente dans 48 pays africains où on compte environ 14 millions de foyers qui reçoivent la chaîne.